Rengasplaneetta Saturnus ei juuri näy Pohjois-Suomessa – taivaalta kannattaa etsiä kuunpimennystä ja valaisevia yöpilviä

No juu mutta jos nyt ihan rehellinen olen, niin piirun verran tylsähköä etsiä taivaalta jotain Saturnusta, vaikka mitä upein planeetta onkin. Kyllä minä taivaalta ufoja bongailen ja voi hyvän tähden sitä havaintojen määrää kun illan taivasta tähyilee. Siinä käy jopa mielessä, että eikö nama aktiviteetit pitäisi olla kansainvälinen ykkösuutinen. Se kaikki mitä siellä lentää, ei voi selittyä niillä samoilla vanhoilla satelliiteilla ja suokaasuilla. Monen näköistä, kokoista ja väristä systeemiä menee ristiin rastiin. Ei me voida olla enää kovin kaukana siitä kun nämä ufo-asiat ovat valtamedian ykkösaihe pysyvästi. Veikkaan, että vuosikymmenen päästä tilanne on jo niin massiivisesti muuttunut, että puhumme toisista sivilisaatiosta yhtä innokkaasti kuin nyt Trumpin tviiteistä.