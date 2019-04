Rekka suistui ojaan nelostiellä Pyhäjärven eteläpuolella ja tukki liikenteen nelostiellä – Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä

"– Maanantai on ollut aika tuulinen päivä, mutta tiistaina tuuli on vielä voimakkaampaa. Aamulla voimakasta tuulta on Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella."

Ennuste on ennuste, mutta Oulussa on nyt pilvipoutainen ja lähes tyyni sää. Kun ennustetietokoneelle on annettu tavoitteeksi kasvihuoneilmiö vaikka ilmasto on jo 10 vuotta jäähtynyt, tulos on tämä.