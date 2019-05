Raskasta liikennettä valvottu Kainuussa: Rungon katkeamisia, vakavia jarruvikoja ja ylikuormia

Poliisi on valvonut tällä viikolla Kainuussa raskasta liikennettä yhdessä Tullin, Rajavartiolaitoksen, katsastustoimen ja aluehallintoviraston kanssa.

Ratsiassa on pysäytetty noin viisikymmentä kuljetusyksikköä, joista suurimmalle osalle on tehty ajoneuvojen tekninen tarkastus liikennekelpoisuuden toteamiseksi.



Tarkastuksissa on löydetty muun muassa rungon ratkeamia ja alustan kuntopuutteita. Viisi ajoneuvoa on jouduttu määräämään ajokieltoon lähinnä vakavien jarruvikojen vuoksi.

Tarkastetuista yksi ulkomaalainen ajoneuvoyhdistelmä on käännytetty raja-asemalta epäkuntoisuuden vuoksi.

Raakapuun kuljetusten ylikuormat rasittavat päivittäin Kainuun tiestöä ja aiheuttavat suuria kustannuksia tierungon pettämisinä. Ylikuormista on jouduttu ratsiassa kirjoittamaan useita seuraamuksia.

– Kuljettajat ovat pääsääntöisesti noudattaneet ajo- lepoaikasäännöksiä hyvin, mutta edelleen on laiminlyöty henkilökohtaista kuljettajakorttia, jolle ajotiedot tallentuvat, toteaa ylikonstaapeli Petri Åkerman.

Lisäksi poliisi tutkii muutamaa epäiltyä ajopiirturin manipulointia.



Tarkastuksissa on yhä havaittu epätietoisuutta yritysten velvoitteesta hankkia kuljettajatodistus sen käyttämille ulkomaalaisille kuljettajille. Todistus puuttui kolmelta yritykseltä.



Viranomaisten kohdistavat tarkastuksia hyötyajoneuvoihin liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja tasapuolisen kilpailun vuoksi.

Valvontaa Kainuussa jatketaan yhä tällä viikolla.