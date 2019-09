Rajavartiolaitoksen päällikkö Ilkka Laitinen työkyvyttömyyseläkkeelle – jätti tehtävänsä vakavan sairauden vuoksi

Rajavartiolaitosta viime vuoden syyskuusta johtanut kenraaliluutnantti Ilkka Laitinen on jättänyt tehtävänsä vakavan sairauden vuoksi. Hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on alkanut 1.9.2019 lukien.



Kenraaliluutnantti Laitinen on ollut Rajavartiolaitoksen palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1985 lähtien.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ensimmäisenä pääjohtajana hän toimi vuodesta 2005 yhdeksän vuoden ajan. Laitinen palasi 2015 Frontexin tehtävästä Rajavartiolaitoksen esikuntaan ensin kansainvälisten asioiden johtoon ja sen jälkeen Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköksi vuosiksi 2015–2018.



Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä Rajavartiolaitokselle uuden päällikön.



Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Pasi Kostamovaara toimii päällikön sijaisena nimitykseen saakka.