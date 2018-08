Raakaöljyn nopea kallistuminen nostaa päällysteurakoiden kokonaishintaa, hinta noussut noin viisi prosenttia

Raakaöljyn nopea kallistuminen nostaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen teiden päällysteurakan kokonaishintaa.

– Varmaan karkeasti hinnannousu on viitisen prosenttia, ja tämän vuoden urakassa se tarkoittaa noin 500 000 euroa, kertoo projektipäällikkö Kari Holma Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Kokonaishinta alueen päällystyskohteista on Holman mukaan 8–9 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella voidaan hinnan noususta huolimatta toteuttaa kaikki sovitut asfaltoinnit.

– Meillähän on joka vuosi mietittävä ja varattava sitä riskiä, että lompakossa on rahaa tehdä valmiiksi ne kohteet, jotka on kilpailutettu, Holma jatkaa.

Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella päällystetään Holman mukaan noin 300 tiekilometriä. Ennätysvuosien kilometrimääristä ollaan kaukana.

– Parhaina vuosina, esimerkiksi vuonna 2003, päällystettiin lähes 800 kilometriä. Rahastahan se on kiinni, me priorisoimme määrärahojen puitteissa kohteet.