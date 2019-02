Raahesta kotoisin olevan Jasmin Pärkän elämä on kokonaisvaltaisesti e-urheilua – "Ehkä täydellinen tilanne itselle"

Raahesta kotoisin olevan Jasmin Pärkän elämä on kokonaisvaltaisesti e-sportsia.

Raahelaislähtöinen Jasmin Pärkkä opiskelee elektroniseen urheiluun liittyvää kansainvälistä liiketaloutta ja tekee töitä Suomen suosituimmalle ja tällä hetkellä menestyneimmälle kilpapeliorganisaatiolle.

Videopelejä pienestä pitäen pelannut nuori nainen on onnistunut yhdistämään intohimoiseen harrastukseensa nyt sekä alan opiskelun että työskentelyn alalla.

– Se on ehkä jo täydellinen tilanne itselle, maaliskuussa 24 vuotta täyttävä Pärkkä sanoo.

Elektronisen urheilun eli e-urheilun eli esportsin Jasmin Pärkkä suomentaa videopelien pelaamiseksi kilpailullisesti.

Ala toimii hänen mukaansa kuin urheilumaailma, eli pelaajien lisäksi tarvitaan valmentajat, joukkueiden omistajat, kilpailujen järjestäjät ja koko infrastruktuuri.

– Tässä vain pelataan tietokoneella tai pelikonsolilla.

Onko esports sitten urheilua? Pärkkä myöntää kysymyksen olevan hieman kaksipiippuinen.

– Voisin kyllä sanoa sen olevan urheilua, vaikka ei siinä ehkä hikeä puskekaan. Onhan jopa shakki luokiteltu ihan virallisestikin urheiluksi, hän toteaa.

Jasmin Pärkkä on työskennellyt kesästä 2018 lähtien suomalaisen kilpapeliorganisaatio ENCEn content assistantina eli avustavana sisällöntuottajana.

Siskojen ja veljen vanavedessä videopelit löytänyt Jasmin Pärkkä tempautui lopullisesti esports-maailmaan 2012, kun hän osallistui Helsingissä Assembly summer -tapahtumaan.

– Siellä näin ensimmäistä kertaa kilpapelaamisen maailman. Se oli niin kokonaisvaltainen kokemus, että sille tielle jäin. Siellä näin jo myös alalla olevaa yhteishenkeä ja sitä, kuinka jokainen otetaan vastaan iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Viime syksystä alkaen hän on opiskellut esports businesta eli elektroniseen urheiluun keskittyvää liiketaloutta Kajaanissa.

Koulutus on ensimmäinen Suomessa ja ensimmäisiä koko maailmassa.

– Koulutus on ehkä jopa ylittänyt omat odotukseni. Aluksi suhtauduin vähän varautuen siihen, että mitenkähän koulutus on toteutettu, mutta meillä on ollut todella mielenkiintoisia opintoja. Esports on tuotu todella hyvällä tavalla perusliiketalouden koulutukseen.

Paras puoli alan opiskelussa on Pärkän mielestä kuitenkin se, että koulutus tuo yhteen samasta alasta aidosti kiinnostuneita ihmisiä.

– Koska tämä on niin spesifi ala, on meillä muun muassa luokkahenki todella hyvä. Myös kaikki yhteisprojektit ovat paljon toimivampia kuin missään muussa koulutuksessa, missä olen aikaisemmin ollut.

Uusi koulutuslinja on koonnut Kajaaniin opiskelijoita eri puolilta Suomea, mutta myös Singaporesta, Saksasta ja Tšekistä. Koulutus antaa valmiudet työskennellä samanlaisissa tehtävissä kuin normaalilla liiketalouden tradenomin koulutuksella.

– Koska tämä koulutus kuitenkin keskittyy esports-alaan, niin varmasti kaikki yrittävät hakeutua esports-alan töihin esimerkiksi esports-joukkueisiin tai peliyh-tiöihin, sanoo Pärkkä.

Myös hänen oma haaveensa on tehdä tulevaisuudessa töitä esportsin parissa.

– Tästä voi jatkaa vaikka ammattipelaajaksi, selostajaksi, valmentajaksi, sisällöntuottajaksi tai sosiaalisen median vastaavaksi esports-tiimeille. Minulle ei ole niin väliä mitä tuleva työ pitää sisällään, tärkeintä itselleni on, että se on esportsin kanssa tehtävää työtä.

Käytännössä hän tekee jo nyt työtä esportsin parissa tuottamalla Hearthstone- ja StarCraft 2 -peliin liittyvää sisältöä kilpapeliorganisaatio ENCEn nettisivuille ja some-kanaville.