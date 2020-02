Raahessa liikkuu tällä hetkellä väärää rahaa. Tietoon on tullut ainakin kaksi tapausta, jossa kyseessä ovat kahdenkympin ja satasen setelit.

Setelit ovat ilmeisesti niin sanottua elokuvarahaa, jota voi tilata verkkokaupan kautta. Joissakin seteleissä on teksti copy, mikä paljastaa sen epäaidoksi rahaksi.

Raahesta löytyneessä satasen setelissä puolestaan on aasialaista kirjoitusta.

Rikosylikonstaapeli Antti Tokola Oulun poliisilaitoksen rikostutkimuskeskuksesta kertoo, että heille on tullut tutkittavaksi lähiviikkojen aikana muutama tapaus, joissa on kyse juuri tällaisesta elokuvarahasta.

Tällainen sadan euron väärä seteli on löytynyt Raahesta.

– Nämä viimeisimmät ovat olleet leikkirahoja, joissa lukee copy tai joku vastaava teksti. Pienesti osoitetaan, ettei tämä ole aito raha. Muutamissa paikoissa se on mennyt kuitenkin vääränä. Nämä rahat on tehty leikkirahaksi, mutta jotkut käyttävät niitä oikeina.

Rikoskomisario Hannu Mensonen muistuttaa, että väärän rahan levittäminen on rangaistava teko – vaikka sen tekisi vahingossa.

– Rangaistavaa on valmistelu, valmistaminen, käyttö ja hallussapito. Lisäksi rangaistavaa on myös rahajäljitelmän levitys, mistä tuossa elokuvarahassa lienee kysymys, jos sitä käytetään maksutapahtumassa. Seuraamukset määräytyvät sitten tapauskohtaisesti.

Jos epäilee saaneensa väärää rahaa, kannattaa kääntyä poliisin puoleen.

– Me voidaan tarkistaa setelit. Kuluttajille suurin tuntomerkki on hologrammiraita setelin oikeassa reunassa. Uusimmissa seteleissä on ikkuna, josta näkyy läpi. Siinä on kuvio, mikä on itse setelissäkin. Yleensä leikkisetelissä on vain harmahtava raita, Tokola toteaa.