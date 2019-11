Raahessa kesällä kadonneen miehen tapausta epäillään murhaksi – taustalta paljastui mittava rikosvyyhti

Kesällä Raahessa 41-vuotiaan miehen katoamiseen liittyviä tapahtumia epäillään murhaksi. Mieshenkilö ilmoitettiin kadonneeksi kesäkuussa ja löydettiin heinäkuussa Raahen Ollinsaaresta. Rikosnimike tarkentui esitutkinnassa murhaksi.

Henkirikoksen tekijäksi epäillään vuonna 1982 syntynyttä raahelaismiestä, joka asui rikoksen tekoaikana Ollinsaaressa. Henririkoksen tekopaikaksi on selvinnyt miehen yksityisasunto ja rikoksen tekoajaksi kesäkuun puoliväli.

Epäilty on edelleen vangittuna. Henkirikoksen esitutkintamateriaali on tässä vaiheessa suurelta osin salainen.

Poliisi kertoo, että henkirikoksen esitutkinta on kestänyt tavanomaista pidempään asiakokonaisuuteen liittyvien useiden muiden vakavien rikoksien vuoksi. Asiakokonaisuuden aikana on tutkittu 18 muuta rikosta, joista 17 on saatettu syyteharkintaan.

Esitutkintamateriaalia on kertynyt noin 1500 sivun verran. Rikoksiin on liittynyt useita eri henkilöitä. Poliisi on siirtänyt rikosvyyhdin syyttäjän käsiteltäväksi.

Poliisi kertoi heinäkuun alussa tutkivansa 41-vuotiaan raahelaismiehen katoamista henkirikoksena.