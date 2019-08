Raahessa käynnissä suuri maastopalo – sammuttamassa useita yksiköitä sekä helikopteri

Ja taas uusi tulipalo ja massiivisia määriä hiilidioksidia ilmaan. Tähän kun lisätään meidän ihmisten hiilidioksidit eli uloshengitys, niin IPCC raportin mukaan napajäätiköiden pitäisi olla sulana jouluksi. Raahehan on merenrantakaupunki niin eikö tämä tarkoita sitä, että Raahe jää veden alle? Al Gore sanoi dokumentissaan vuonna 2005, että ihmiskunnalla on 10 vuotta aikaa ennen kuin napajäät sulaa. Gorehan onkin ollut nyt aika hiljaa taustalla ja antanut IPCC:n tehdä uusi ennuste eli tuli uudet 10 vuotta lisäaikaa ja nyt maailmanloppu siirtyi vuoteen 2030. Maya-kalenterin mukaan maailmanloppu oli vuonna 2012 ja Nosterdamus esitti loppua vuoteen 2000. Ketähän tässä nyt sitten oikein uskoisi? Vai tekisikö ihan vain niin, että käyttäisi omaa järkeä ja keli on ollut jälleen mitä mahtavin koko vuoden.

Toisin sanoen ilmastonmuutos näyttäisi olevan maailman positiivisin asia eikä hiilidioksidilla ole siihen mitään osuutta. Tai jos olisi, niin eliitti olisi jo näyttänyt meille tieteelliset todisteet jotka olisivat riippumattomasti toistettavissa. Ei ensimmäistäkään todistetta ole kukaan näyttänyt eikä todisteiden olemassa olosta kukaan edes tosissaan väittä, että sellaisia olisi. Pelkkää poliitikkojen 2000-luvulle räätälöityä "Maa on litteä" turinointia.