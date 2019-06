Raahen Rantajatsien perustaja Pertti Kinnunen nimitettiin kaupungin kunniakansalaiseksi, Raahen Pekaksi

Raahelaisella, nyt jo eläkkeellä olevalla opettajalla Pertti Kinnusella oli hyvä syy osallistua ensimmäistä kertaa Pekanpäivien iltajuhlaan Raahesalissa lauantaina. Hänet valittiin Raahen kunniakansalaiseksi 2019, Raahen Pekaksi.

Valinnan tärkeimpänä kriteerinä kotiseutuyhdistys Raahe-seuran johtokunnalla oli myönteisen kaupunkikuvan luominen Raahesta uudentyyppisen, umpilaadukkaan kaupunkitapahtuman avulla.

Pertti Kinnusella on aikaa kiertää kuuntelemassa jazzia. KUVA: Vesa Joensuu

– Pekkamme on opettajan päivätyönsä lisäksi palavalla intohimolla luonut laadukkaan ja ennakkoluulottoman kaupunkitapahtuman edistäen vanhan Raahen ja Raahen rantojen avulla myönteistä kaupunkikuvaa. Maineikas kesätapahtuma Rantajatsit, Jazz on the Beach, täytti viime vuonna 30 vuotta, Raahe-seuran puheenjohtaja Sari Nurro perusteli.

Opettajan ammatti oli Kinnusen mieliammatti. Omien sanojensa mukaan hän pyrki opettajanvalmistuslaitokseen hyvin rennolla otteella ja hyvällä lauluäänellä. Koripallo vei miehen kolmeksi vuodeksi Ruotsiin opettamaan suomalaisia lapsia.

– Siellä sain enemmän tartuntaa jazziin, kun konsertteja oli lähempänä. Kävimme esimerkiksi Kööpenhaminassa, jossa maailmantähdet vierailivat koko ajan.

Ruotsin reissun jälkeen Kinnunen opiskeli erityisopettajaksi Joensuussa. koripallojoukkueessa hän tutustui kaveriin, joka vei modernin jazzin pariin. Raahessa Kinnunen oli mukana perustamassa Rajatsia vuonna 1984 toimien puheenjohtajana vuodesta 1986 vuoden 2011 lopulle saakka.

Rantajatsien syntymisestä Kinnunen antaa erityiskiitoksen silloiselle Raahen kaupungin kulttuuritoimenjohtajalle Soili Lankialle ja kulttuurilautakunnallekin.

– Hän ehdotti meille 1988 tapahtuman järjestämistä jazzin puitteissa, koska harrastamme konserttien järjestämistä. Lankian mielestä Raahen kesässä oli tapahtuman kokoinen musta aukko, jonka me sitten täytimme mustalla musiikilla.

Ydinporukka pysyi mukana aika pitkään, 10–15 vuotta, ja Kinnunen itse veti festivaaleja ensimmäiset 20 vuotta.

– Alussa Rajatsin hallitus löi itsensä likoon täysillä. Sattumaa oli se, että väestä löytyi monenlaista asiantuntijaa. Kun se näin lähtee, motiivi on aito. Sitä ei osteta eikä rahalla välttämättä saa.