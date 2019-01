Raahen naissurmat jälleen esillä oikeudessa – Mielentilatutkimus on valmistunut ja syytetty kuulee uusia syytteitä

Raahelaisnaisiin syksyllä 2017 kohdistuneita henkirikoksia käsitellään jälleen oikeudessa keskiviikkona Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan kansliassa.

Käräjäoikeus määräsi elokuussa, että kahdesta murhasta syytetyn miehen mielentila pitää tutkia. Mielentilatutkimus on nyt valmistunut ja sitä on määrä ruotia oikeudessa. Syytetty on väittänyt, että hänen terveydentilansa on vaikuttanut hänen tekemiinsä rikoksiin. Syytetyn mukaan hän ei ole kyennyt hallitsemaan omaa käyttäytymistään vaan ulkopuolinen taho on vaikuttanut hänen toimintaansa.

Syyttäjän mielestä vuonna 1975 syntynyt mies murhasi kaksi naista suunnitelmallisesti ja erityisen raa’alla sekä julmalla tavalla. Hänen mukaansa tämä oli suunnitellut väkivaltarikoksen toteuttamista ja hän oli käyttäytynyt erityisesti naisia kohtaan halveksivasti ja vihamielisesti.

Käräjäoikeus antoi elokuussa välituomion, jossa se katsoi miehen riistäneen kahden naisen hengen lyömällä heitä useita kertoja teräaseella. Lopullisessa tuomiossa selviää, olivatko teot myös käräjäoikeuden mielestä murhia vai tappoja, kuten miehen puolustus katsoo.

Baarista kotiin lähtenyt nainen surmattiin yöaikaan teräaseella rakentamattomalla tontilla Raahen keskustassa 13. syyskuuta 2017. Muutamaa päivää myöhemmin eli 17. syyskuuta surmattiin myös syytetyn äiti kotiinsa Raahen Piehinkiin. Henkirikoksissa käytetty teräase löytyi järven pohjasta.

Syytetään myös raiskauksien yrityksistä

Syytetty ei saavu henkilökohtaisesti paikalle Ylivieskassa pidettävään käsittelyyn, vaan käräjäoikeus on suostunut hänen pyyntöönsä osallistua istuntoon videon välityksellä. Näin toimittiin myös elokuussa, jolloin käräjäsalista oli videoyhteys psykiatriseen vankisairaalaan Turkuun.

Mielentilatutkimuksen lisäksi oikeudessa on määrä puida keskiviikkona uusia syytteitä, joita syytetylle ei ole vielä luettu. Hän kuulee syytteet muun muassa tapon yrityksestä.

Poliisi tiedotti murhien käräjäoikeuskäsittelyn aikoihin elokuussa, että murhista syytetty mies on tunnustanut poliisille yrittäneensä myös tappaa kuristamalla entuudestaan tuntemansa keski-ikäisen naisen 10. syyskuuta 2017. Tämän henkirikoksen yrityksen epäillään siis tapahtuneen samoihin aikoihin kuin oikeudessa jo aiemmin käsitellyt henkirikokset.

Miestä syytetään myös muun muassa kahdesta raiskauksen yrityksestä. Nämä syytekohdat käsiteltäneen ilman yleisön läsnäoloa eli suljetuin ovin.

Poliisi julkaisi syksyllä 2017 miehen kuvan ja pyysi hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä olleita olemaan yhteydessä poliisiin. Se kertoi tuolloin, että mies on hiv-positiivinen.

Oikeudenkäynti jatkuu myös torstaina.

Juttua muutettu kello 8.50. Juttuun korjattu tuomioistuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta Oulun käräjäoikeudeksi. Tuomioistuimet yhdistyvät vuoden alussa.