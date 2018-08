Raahen murhista syytetty mielentilatutkimukseen – Kärsinyt pitkään mielenterveysongelmista

Kahdesta murhasta syytetty raahelaismies on määrätty mielentilatutkimukseen.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus antoi tiistai-iltana välituomion, jossa se totesi miehen lyöneen useita kertoja kahta naista teräaseella ja siten riistäneen heidän henkensä viime syksynä.

Oikeus jatkaa tapauksen käsittelyä sen jälkeen, kun mielentilatutkimus on valmistunut. Siinä otetaan kantaa rikoksesta syytetyn syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa.

Syyttäjän mielestä vuonna 1975 syntynyt mies murhasi teräaseella nuoren naisen ja äitinsä viime vuoden syyskuussa Raahessa.

Hänen mukaansa tämä tappoi naiset vakaasti harkiten ja erityisen raa'alla ja julmalla tavalla.

Puolustus on myöntänyt miehen surmanneen naiset, mutta sen mielestä teot olivat tappoja.

Puolustuksen mukaan mies ei kyennyt ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta ja oikeudenvastaisuutta ja hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään oli ratkaisevasti heikentynyt. Puolustus halusi, että psykiatrisessa vankisairaalassa Turussa hoidettavana olevan syytetyn mielentila tutkitaan.

Oikeus: Ulkopuolinen taho vaikutti

Käräjäoikeus toteaa välituomiossaan, että syytetyn kertoman mukaan ulkopuolinen taho on vaikuttanut hänen menettelynsä. Hänen lääkärinlausuntojensa mukaan mies on kärsinyt mielenterveyteen liittyvistä ongelmista jo ennen paljastuneita henkirikoksia.

Oikeus päätti lykätä asian käsittelyä siksi aikaa, että miehen mielentila tutkitaan. Kun mielentilatutkimus valmistuu, oikeus ottaa kantaa siihen, mihin rikoksiin se katsoo miehen syyllistyneen ja mitä niistä hänelle seuraa.

Tiistaina päättyneessä oikeudenkäynnissä kuultiin useita todistajia. Osapuolet antoivat myös loppulausuntonsa asiassa.

Samana päivänä myös poliisi tuli julkisuuteen ja tiedotti, että raahelaismies on tunnustanut henkirikosten tutkinnan aikana myös henkirikoksen yrityksen.

Poliisin mukaan hän on yrittänyt tappaa kuristamalla entuudestaan tuntemansa keski-ikäisen naisen 10. syyskuuta aamuyöstä Raahen keskustassa. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa. Tapon yrityksenä tutkitun teon esitutkinta on saatu valmiiksi ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Käräjäoikeuden välituomion mukaan syytetty "avautui asiassa" poliisille vasta vajaa vuosi tapahtumien jälkeen. Hän on ollut ennen tätä sairaalahoidossa, mutta miehestä esitetyn lääkärilausunnon mukaan häntä on voitu kuntonsa puolesta kuulustella.

Oikeus määräsi miehen pidettäväksi edelleen vangittuna psykiatrisessa vankisairaalassa. Jos häntä ei tarvitse enää hoitaa siellä, siirretään hänet Oulun vankilaan.

Juttua täydennetty 21.8. kello 19:34.