Raahen murhaoikeudenkäynti alkoi, käsittelyä vaadittiin kokonaan salaiseksi – syytetty oli käyttäytynyt naisia kohtaan vihamielisesti

Raahessa viime syksynä tapahtuneita henkirikoksia koskeva oikeudenkäynti on alkanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Osa henkirikoksen uhriksi joutuneen omaisista vaati oikeutta määräämään oikeudenkäynnin kokonaan salaiseksi, minkä lisäksi myös vyyhden asiakirjoja vaadittiin salassa pidettäväksi.

Oikeus ei kuitenkaan suostunut tähän.

– Kyseessä on vakava rikosasia. Julkisuusperiaatteen vuoksi oikeudenkäynti toimitetaan niin, että yleisö saa olla läsnä, oikeus perusteli päätöstään.



Henkirikoksista syytetään vuonna 1975 syntynyttä miestä. Syyttäjä vaatii, että hänet tuomitaan kahdesta murhasta. Hänen mukaansa mies tappoi baarista kotiin lähteneen naisen yöaikaan teräaseella ulkona rakentamattomalla tontilla 13. syyskuuta viime vuonna Raahessa.



– Hän oli suunnitellut jo pidempään jonkin väkivaltarikoksen toteuttamista kohdistumaan naispuoleiseen henkilöön. Hän on käyttäytynyt erityisesti naisia kohtaan vihamielisesti ja halveksittavasti, Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Emilia Mourujärvi selitti.



Muutamaa päivää myöhemmin 17. syyskuuta mies surmasi vuonna 1951 syntyneen äitinsä tämän omassa asunnossa niinikään teräaseella.



– Hän oli vihannut äitiään ja heillä oli ollut huonot välit jo pitkään, syyttäjä sanoi.



Miestä vastaan on nostettu syytteitä myös kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta raiskauksen yrityksestä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä sekä törkeästä moottorikulkuneuvon varkaudesta. Näiden syytekohtien käsittely ei ole vielä alkanut.



Syytetty ei terveydentilansa vuoksi ole saapunut henkilökohtaisesti paikalle istuntosaliin. Hän osallistuu oikeudenkäyntiin videon välityksellä psykiatrisesta vankisairaalasta Turusta. Puolustajan lisäksi miehelle on poikkeuksellisesti määrätty oikeuteen myös edunvalvoja.



Mies myöntää surmateot, mutta kiistää syyllistyneensä menettelyillään murhiin. Hän katsoo, että hän voisi olla syyllistynyt kahteen tappoon. Puolustuksen mukaan hänen terveydentilansa vaikutti tapahtumiin.



Nuoremman uhrin omaiset vaativat syytetyltä korvauksia muun muassa rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä yhteensä yli 60 000 euroa. Vanhemman uhrin omaiset puolestaan hakevat yhteensä 30 000 euron kärsimyskorvauksia. Lisäksi syytetyltä vaaditaan korvauksia muun muassa hautauskulujen vuoksi.

Hän myöntää osan vaatimuksista oikeiksi, mutta osan hän kiistää.



Poliisin mukaan syytettynä oleva mies on hiv-positiivinen. Poliisi julkaisi viime syksynä hänen kuvansa ja pyysi hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä olleita olemaan yhteydessä poliisiin. Esitutkinnassa oli tuolloin selvinnyt, että syytetty oli ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta seksikumppanilleen sairastamastaan taudista. Syyttäjän julkisuuteen aiemmin antamien tietojen mukaan osa syytteistä liittyy kyseiseen sairauteen.



Oikeudenkäynnille on varattu aikaa kolme päivää. Tuomio annettaneen myöhemmin.