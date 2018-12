Raahen koulut palkittiin alueellisella Liikkuva koulu -palkinnolla

Raahen kaupunki sai tämän vuotisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, ja se on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen.

Palkintoperusteissa todetaan, että Raahen kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Lisäksi henkilökuntaa on koulutettu siihen suuntaan, että koulupäivien aktiivisuus lisääntyisi. Mukana toiminnassa on kaikki Raahen 15 peruskoulua.

Raahen kaupungilla on Liikkuva koulu -koordinaattori. Lisäksi lukuvuonna 2018–19 Liikkuva koulu -hankkeen avulla on palkattu peruskoulujen yhteinen koulufysioterapeutti. Hänen tehtävänään on muun muassa ennaltaehkäistä oppilaiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Valinnan Liikkuva koulu -palkinnosta teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.