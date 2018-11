Raahelaismies kittasi toisen miehen kortilla olutta sen minkä ehti – käräjiltä tuli tuomio, oluista lasku

Itselläni on bluetooth ominaisuudella varustettu kortti, missä on kaikkien maksu ym korttien tiedot. Bluetooth yhteys on puhelimeeni ja sitä kautta eteenpäin. Kun tämä yhteys katkeaa, kortin ja puhelimen välillä, on kortin käyttö mahdotonta. Silloin tulee myös ilmoitus puhelimeen. Joten, jos/kun kortti jää esim. johonkin, tulee siitä minulle ilmoitus. Ja mikäli kortti on toisen hallussa, ei hän tee sillä mitään, sillä se on salasanalla suljettu, vaikka yhteys puhelimeeni olisikin.