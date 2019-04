Raahelainen Keijo Haka-Risku lähti hiihtämään ja kiipeilemään Norjaan Huippuvuorille – "Jos jääkarhu tulee 30 metrin päähän, sitten pitää ampua"

Pattijoella asuva Keijo Haka-Risku, 53, starttasi juuri seikkailun, joka jäisi monelta tekemättä. Mies pakkasi sukset, vaatteet ja eväät mukaan ja lähti noin kolmen viikon ajaksi Norjan Huippuvuorille hiihtämään ja kiipeilemään. Hän on osa vajaan kymmenen henkilön suomalaista porukkaa, joka taivaltaa liki 300 kilometriä maastossa, josta löytyvät valtavat korkeuserot. Nousumetrejä saattaa kertyä jopa 5 000.

Välillä porukka jättää sukset leiriin ja kipuaa liki parin kilometrin korkeuteen. Eli huiputtaa, kuten Haka-Risku asian ilmaisee. Tavoitteena on kivuta Newtontoppenin (1 717 m) ja Perriertoppenin (1 712 m) laelle.

Haka-Risku on seikkailija, jota ei kuulemma jännitä tai pelota muu kuin se, tulevatko kaikki tavarat mukana, kun lentokonetta pitää vaihtaa matkalla useaan otteeseen.

Hän on enemmänkin odottavalla kannalla. Kaikki on mietitty ja käytännössä jo pakattukin, hyvissä ajoin valmiiksi.

Reissun sääolosuhteita oli mahdotonta ennakoida, mutta ainakin tällä hetkellä keli Huippuvuorilla vaikuttaisi olevan kuin talvisessa Raahessa. Tuulee ja on kylmää, muttei mitään hirvittäviä paukkupakkasia. Ja päivällä saattaa aurinko paistaa ja lämpötila nousta jopa plussan puolelle.

Retkikunta kuljettaa mukanaan omat eväät, mutta juomavesi sulatetaan lumesta. Perässä vedettävän ahkion tavoitepaino on noin 70 kiloa. Ahkiosta löytyy kaikki tarpeellinen.

– Joka päivän ruokailu pitää suunnitella etukäteen. Minun painoiseni kaverin pitäisi saada 4 200–4 500 kilokaloria päivässä. Esimerkiksi aamupalat on mitattu erikseen. Päivällä syödään retkipussiruokia, mihin lisätään vain vesi. Välipaloina nautitaan suklaapala, juomaa tai jotain pientä naposteltavaa. Pääruoka on illallinen, kun leiri on valmis. Se on proteiinipitoinen, eli kuivalihaa on paljon mukana, samoin pikariisiä ja valmismuusia. Ja sitten tietenkin iltapala. On tärkeää, että syö tarpeeksi ja saisi energiatason pysymään hyvänä, Haka-Risku mietti ennen matkaa.

Yksi huomioon otettava seikka reissussa on petoeläin nimeltään jääkarhu. Se saalistaa juuri noissa maastoissa, joten tietyillä alueilla on öisin otettava vartiovuorot. Retkikunnan mukana kulkee niin haulikko kuin kiväärikin.

– Jääkarhu ei ole samanlainen kuin suomalainen karhu. Rannikkoalueella meillä on jatkuvasti jääkarhuvartiointi. Läpi yön on kolmen tunnin vartiohukit. Sitten taas kun ei olla niin aktiivisella alueella, pannaan öisin hälytyslaitteet päälle. Jos karhu tulee, koko ryhmä on siinä vaiheessa herännyt. Ammutaan ensin hälytyspatruunoita, jos karhu vaikka kääntyisi pois. Sitten ammutaan jonkinlainen mellakkapatruuna, jolla saisi muutettua sen suuntaa. Jos jääkarhu tulee 30 metrin päähän, sitten pitää ampua. Tarkoitus on, että ihmiset olisivat ampujan takana läjässä, että näyttäisimme karhun silmissä isolle hahmolle. Se on sellaista koolla pelottelua, haulikkoampujan roolissa leirissä oleva Haka-Risku toteaa.

Seurueen taival alkoi lauantaina Huippuvuorten pääkaupunki Longyearbyenistä. Se päättyy tyhjentyneeseen kaivoskylään nimeltä Pyramiden. Mikäli matkan varrella joku sairastuu eikä pysty jatkamaan matkaa, hälytetään satelliittipuhelimella apua paikalle.

– Jos tulee oikein ikävä, voi (kotiin) soittaa satelliittipuhelimella, mutta enköhän kestä, Haka-Risku naurahtaa.

Keijo Haka-Risku palaa Pattijoelle huhtikuun loppupuolella. KUVA: Toni Länkinen

Avovaimo Anita Paani ei toppuuttele, jos mies haluaa lähteä tällaisille reissuille.

– On tehtävä sitä, minne mieli halajaa. Täytyy toivoa, ettei mitään satu. Jos on haaveita ja unelmia, ne pitää panna täytäntöön, Paani korostaa.

Haka-Risku on käynyt aiemmin kiipeilemässä Perussa. Viime huhtikuussa hän oli mukana Ruotsissa Sarekissa pian alkavan reissun kaltaisella vaelluksella. Se oli lyhyempi reissu ja toimi tavallaan harjoitteluna pian alkavalle seikkailulle.

Mutta millaisia unelmia mieheltä löytyy Huippuvuorten jälkeen?

– Jos tämä reissu menee sillä lailla, että jää polte, Grönlannin ylitys olisi seuraava pidempi reissu. Siellä on puolitoista viikkoa pidemmästi hiihtoa.