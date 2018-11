Raahe väläyttää yt-neuvotteluja – konsultin selvityksen mukaan vähennysvaraa olisi erityisesti ateriapalveluissa ja päiväkodeissa

Raahen kaupunki harkitsee yt-neuvottelujen aloittamista. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jarmo Myllymäen (kesk.) mukaan vähennystarve on jotain nollan ja 50 henkilötyövuoden väliltä.

– Perusongelma on se, että maksajat eli asukkaat vähenevät, mutta kulut kasvavat. Fakta on se, että meidän on pakko tehdä jotakin.

Myllymäen mukaan nyt on aika käydä keskustelua muun muassa siitä, ovatko yt-neuvottelut Raahen ratkaisu menojen karsimiseen.

– Yt-neuvottelut vaihtoehtona pitää myös uskaltaa nostaa esiin. Vaikka tiedän, että siitä tulee ahdistusta ja moni pahoittaa mielensä, ei sitäkään vaihtoehtoa voi sulkea pois.

Tuoreen optimiorganisaatioselvityksen mukaan Raahen kaupungin nykyinen henkilöstörakenne on 28 henkilötyövuoden verran ylimitoitettu. Selvityksen työstäneen Kuntamaisema Oy:n mielestä kaupungin ateriapalveluista olisi mahdollista vähentää 14 henkilötyövuotta ja päiväkotitoiminnasta 30 henkilötyövuotta. Vastaavasti tilahallintaan ehdotetaan 16 henkilötyövuoden lisäystä.

Raahen kaupunginhallitus käsittelee organisaatioselvitystä maanantai-iltana. Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala esittää, että selvityksen pohjalta Raahessa aloitetaan organisaatiorakenteen uudelleentarkastelu. Nurkkala esittää, että hallitus käy evästyskeskustelun muun muassa uudelleentarkasteluun liittyvistä, esimerkiksi maksimissaan 50 henkilötyövuotta koskevista muutoksista.

Konsultin näkemystä Raahelle optimaalisimmasta henkilöstörakenteesta ei Jarmo Myllymäen mukaan sellaisenaan niellä.

– Nyt on aika pureksia sitä, käydä keskustelua ja hyvässä hengessä katalysoivaa väittelyä siitä, mitä tästä selvityksestä hyödynnetään.

Myllymäen mukaan kaupunginhallitus päättää tammikuun ensimmäisessä kokouksessaan, miten ja millä aikataululla organisaatiorakenteen uudelleentarkastelua lähdetään viemään eteenpäin.

– Siihen, mihin tämä johtaa, on ihan turhan aikaista ottaa mitään kantaa. Meillä ei ole vielä edes päätetty, mikä on henkilöstövähennysten tarve ja miten se toteutetaan, hän toteaa.