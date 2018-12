Raahe haluaa saaristostaan ympärivuotisen matkailukohteen – Iso-Kraaseliin suunnitellaan kahvilaa ja majoitustoimintaa

Matkailun kehittämisen tavoitteita

1-2 vuodessa: Raahen saaristosta on tullut ympärivuotinen matkailukohde, jossa talvireitistöjen tekeminen on vakiintunut, talvesta on tullut nykyistä vahvempi sesonki, merellinen historia on tarinallistettu ja saaristoon on kehittynyt lisää liiketoimintaa.

3-5 vuodessa: Symboliksi valitun pookin tunnettuus on kasvanut, alueellinen ja valtakunnallinen matkailuyhteistyö on vakiintunut ja yhteisen brändin kehittäminen on alkanut.