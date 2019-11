Pyhätunturilla suurinvestoinnit: Pohjoisrinteille tulee uusi tuolihissi ja hiihtokeskukseen tehdään 500 vuodepaikkaa lisää

Pyhätunturi investoi lähes neljän miljoonan euron tuolihissin Pohjoisrinteille. Lisäksi hiihtokeskukseen nousee lähes 500 vuodepaikkaa. Majoitusinvestoinnin arvo on 12 miljoonaa euroa.

Uusi PohjoisExpress-tuolihissi kuljettaa Pyhän huipulle 2 400 laskijaa tunnissa. Matka kestää alle viisi minuuttia. Hissi ostetaan käytettynä Itävallasta. Peruskorjattu hissi asennetaan kesällä 2021. Rakennustyöt alkavat jo kesällä 2020.

Uusi hissi on niin sanottu hybridihissi, jossa on sekä suojakuomullisia tuoleja että myrskytuoleja. Myrskytuoleilla hissiä pystytään pitämään avoinna kovillakin tuulilla. Rukalla on käytössä samanlainen hissimalli.

Myös Pyhän päähissi, 6-hengen PyhäExpress-tuolihissi muutetaan kesällä 2020 hybridihissiksi, ja siihen asennetaan 20 uutta myrskytuolia. Samalla hissin kapasiteetti kasvaa kolmanneksella.

Uudet investoinnit vaikuttavat myös kesämatkailuun, sillä myrskytuolien myötä maastopyöräilijät voidaan kuljettaa huipulle PyhäExpressillä ensi kesästä alkaen.

Nykyisellään Pyhätunturilla on reilu 5000 vuodepaikkaa. Vuosina 2018–2020 Pyhälle nousee Pyhälinna- ja Parkside-projektien myötä lähes 500 uutta petiä.



– Alueen majoituskapasiteetti pysyy kasvusta huolimatta todella maltillisena suhteessa hissikapasiteettiin. Ruuhkattomuus on meille todellinen kilpailuetu, Pyhätunturi OY:n toimitusjohtaja Ville Aho sanoo.