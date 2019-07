Pyhäsalmen kaivokseen perustetaan sirkkafarmi lähes puolentoista kilometrin syvyyteen – prototyyppi simuloi maanalaista ihmisyhdyskuntaa Marsissa

Just joo, varmaan sirkan kasvatuksella saadaan takaisin ne yli 200 menetettävää työpaikkaa. Uutta toimintaa on yritetty etsiä jo vuosia, mutta työtä on saaneet vain hommaa pyörittäneet projektin vetäjät. Myös monia tunnettuja poliitikkoja on käynyt näyttämässä naamaansa, mutta mitään hyötyä heistäkään ei ole ollut. Nyt se pumppuvoimala työnalle, sillä se on tärkeä asia tulevaisuuden energiapolitiikalle.