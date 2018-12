Pyhäntäläinen Salvos aikoo palkata vuoden alussa 15 henkilöä – työntekijöiden löytäminen ongelmana

Pyhäntäläinen Salvos Finland Oy kasvattaa henkilöstömääräänsä vuoden alussa.

– Tehtaalle on palkattu pitkin vuotta kaiken ikäisiä ammattilaisia ja nyt on jo varmaa, että heti vuoden 2019 alussa tarvitaan vähintään 15 uutta ihmistä tehtaalle. Tarvetta on sekä Pyhännän hirsirakennustehtaalla että Lamun vaunutehtaalla, tehtaanjohtaja Jonne Koskelo sanoo.

Yhtiö kertoo, että se on palkannut kuluneina kuukausina kymmeniä uusia työntekijöitä tuotantoon, myyntiin ja hallintoon. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on yhtiön kova kasvu vuonna 2018 sekä kasvuodotukset seuraaville vuosille. Nyt Salvoksen palveluksessa on yli 70 työntekijää.

Yhtiö on aloittanut vientitoiminnot kohteenaan Pohjoismaat ja etenkin Ruotsi. Salvoksen mukaan haasteena on löytää sopivia työntekijöitä Pyhännältä ja lähialueilta.