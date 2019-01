Puukauppa jämähti jumiin saamelaisalueen yksityismailla – metsäyhtiöt säikähtivät, luonnonsuojelijat vaativat toimia saamelaiskulttuurin suojelemiseksi

Tähän asti metsäkapinat on taisteltu valtion mailla, nyt otettiin uusi raskas askel.

Hakkuut on pitänyt peruuttaa Inarin yhteismetsän leimikossa, koska isot metsäyhtiöt eivät toistaiseksi osta puuta ellei metsätalouden vaikutusta saamelaiseen kulttuuriin ja poronhoitoon selvitetä. Inarin metsähoitoyhdistyksen (MHY) toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen sanoo, että tilanne pätkähti päälle vajaa viikko sitten.

– Hetkellisen piristymisen jälkeen Ylä-Lapissa ovat nyt isot puunostajat toistaiseksi vetäytymässä puukaupasta, Heikkonen tiivistää tilanteen, uusia puukauppoja ei voi tehdä.

– Tuli metsäyhtiöltä tieto, että ei saa toimittaa puuta, kun luontojärjestöt ovat painostaneet.

– Paikallisen luonnonsuojelutoimijan kanssa oli siitä kyllä sovittu yhteismetsän kanssa.

Yhdistyksen suuri jäsen, Inarin yhteismetsä oli jo sopinut kaupat, ja hakkuiden piti alkaa leimikossa Pasaslompolon lähellä, joka on myös osa Hammastunturin poropaliskuntaa. Yhteismetsän mukaan noin 2 800 hehtaarin alueella piti hakata noin 20 vuoden aikana. Puuston arvoksi kerrotaan seitsemän miljoonaa euroa.

– Keskeneräisiä kauppoja on pantu jäihin ja yksi työmaa on jouduttu keskeyttämään, toiminnanjohtaja toteaa.

Puututaan oikeuteen määrätä omaisuudesta

Kyse on FSC-sertifikaatista, jossa ostajat ovat mukana mutta MHY ei. Metsäyhtiöt valmistelevat luonnonsuojelijoiden vaatimia toimenpiteitä, joilla riskit voitaisiin ottaa haltuun ja käydä kauppaa FSC-sertifioidulla puulla.

Valtaosa Suomen talousmetsien puusta kasvaa PEFC-sertifioiduissa metsissä ja alle 10 prosenttia SFC-metsissä.

– Tämä koko saamelaisten kotiseutualue on nyt "spesifisen riskin luokassa".

FSC:n sisällä on tehty riskin arviointi ja sen mukaan myös yksityismaiden metsätalous uhkaa saamelaiskulttuuria ja saamelaisporonhoitoa. Heikkonen sanoo, että ostajien mukaan tämän riskin vuoksi puukauppa ei toistaiseksi voi jatkua.

KUVA: Miila Kankaanranta

Nyt puututtiin Heikkosen mukaan myös ensi kertaa yksityiseen metsäomaisuuteen ja valtaan määrätä siitä. Yhdistyksen jäseninä on paljon porotalouksia, jotka saavat tuloa yhteismetsän puukauppojen kautta. Yksi jäsenistä on Utsjoen porotilallisten iso yhteismetsä.

Inarissa ihmetellään, mitä on saamelaisporonhoito. Laitumet on pääosin aidattu ja poroja ruokitaan heinällä tai rehulla talven yli, eikä tokkia juurikaan enää paimenneta.

Metsäyhtiöiden arvellaan säikähtäneen luonnonsuojelujärjestöjen toimintaa. Vastaava kaplakka koettiin kymmenisen vuotta sitten, kun valtion pohjoisista metsistä väitettiin kaadettavan viimeisiä aarniometsiä. Maaliskuussa 2007 Greenpeace järjesti mielenosoituksen metsäyhtiö Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä.

Vuotson alueella ei vielä vaikutuksia

Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistys toimii Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Saamelaisalueeseen luetaan lisäksi Lapin paliskunnan alue Sodankylästä.

Vuotson seudun porotilojen metsistä on puuta myyty ja noilla tuloilla on merkitystä porotaloudelle. Näin arvioi Sodankylän metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Ukkola. Hänen mukaansa tilanteen kärjistyminen pohjoisessa ei olisi ainakaan vielä vaikuttanut Sodankylän puolella, puu on kelvannut ostajille.

– Meille ei ole siitä vielä tullut minkään näköistä vaikutusta. Vuotsohan on saamelaisaluetta, siellä on poromiehillä yksityismetsiä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) kenttäpäällikkö ja metsäasiantuntija Samuli Kokkoniemi Rovaniemeltä sanoo, että kuitupuusta on nyt kysyntää ja tukkiakin menee. Vuosi 2018 oli puukaupassa vilkkain sitten vuoden 2007 ja kantorahatuloa Lappiin jää vuosittain noin 60 miljoonaa euroa.