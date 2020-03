Puolangan pessimismimusikaali taitaa siirtyä tältä kesältä – ohitustien varteen rakennetaan uusi 350 hengen katsomo ja kesäkahvila turistirysäksi

Puolangan Pessimistit ry osti Puolangan Ryhdin talon, joka remontoidaan. Varasuunnitelmana on tehdä revyytyyppinen esitys sinne sisätiloihin.

Puolanka on Manner-Suomen ja pessimismin keskipiste. Puolangan pessimismipäiviä vietetään joka vuosi 1.1.–31.12. Mutta nyt Puolangan pessimismipäivät 2020 on Facebookin mukaan peruttu.

Koronako pisti perumaan Pessimismipäivät tältä vuodelta, Puolangan Pessimistit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Rajala?

– Kaikkihan tänä vuonna perutaan. Koko kesä näyttää olevan peruttu.

Ilmentääkö Pessimismipäivien peruminen outoa optimismia?

– Kun laitoin tiedon nettiin, en kyllä kolmea sekuntia pidempään miettinyt, mitä merkityksiä tai tulkintoja siitä voidaan tehdä. Meidän sometoiminta ei ole hirveän analyyttisesta. Me tehdään ehkä joitakin muita juttuja analyyttisesti, mutta tuo nyt ei ole semmoinen. Ehkä siinä on semmoinen, että jos me ollaan odotettu, että Pessimismipäiville tulee yli kymmenen ihmistä, sen takia ne täytyy perua. Vaikka en kyllä usko, ei koskaan yli kymmentä ihmistä odoteta tulevaksi tietenkään.

Peruminen on siis uutisankka?

– Meillä on aina ollut lähtökohtana, ettei tehdä mitään sellaista, mikä oikeasti ruokkisi pessimismiä. Vaikeina aikoina tarvitaan aina huumoria ja terapeuttista naurua. Se on ollut kantavana voimana koko ajan. Pessimisti ei voi pettyä.

Esititte viime kesänä Pessimismimusikaalia lukuisia kertoja Askanmäen kotiseutumuseon pihassa. Tuleeko ensi kesän luvattu uusi pessimismimusikaali?

– Meillä on tänään (tiistai-iltana) yhdistyksen hallituksen etäkokous, jossa käsittelemme, onko meillä edellytyksiä tehdä musikaalia tänä vuonna. Hyvin vahvasti oletan, että ensi-ilta siirretään todennäköisesti vuodella eteen päin. Aprillipäivän tiedote on luonnosteltu siltä pohjalta, että musikaalia oltaisiin siirtämässä vuodella.

Vuosi sitten luvattiin, että katsojat pääsevät esityksen myötä kokemaan puolankalaisten laajan tunnekirjon harmistuksesta tympääntymiseen. Entäs nyt?

– Musikaali on kokonaan uusi, musiikit ja teksti. Se ei liity millään tavallaan viime vuoden Pessimismimusikaaliin, joka oli odottamaton onnistuminen. Piti tänä vuonna yrittää epäonnistua.

Puolangan Pessimistit osti vuodenvaihteessa kirkonkylältä yli sata vuotta vanhan Puolangan Ryhdin talon. Saatte talon avaimet käteen aprillipäivänä. Mitä talolla tehdään?

– Talon remontti aloitetaan talkoilla pienellä porukalla jo viikonloppuna. Suojeluskuntatalonakin toimineessa rakennuksessa on 400 neliötä ja iso sali, jossa on aikanaan esitetty elokuvia. Kesäkahvila ainakin laitetaan. Seurakunnalta vuokratulle naapuritontille rakennetaan 350 hengen ulkokatsomo. Jos päädytään siirtämään musikaalia vuodella, varasuunnitelmana on tehdä talon sisälle revyyhenkinen teos pienemmällä työryhmällä.

Uusi pessimismin keskus?

– Ryhdin talo sijaitsee ihan ohitustien varressa. Kahvilan kannalta sijainti on optimi. Jos näitä koronasulun rajoituksia jossakin vaiheessa löysätään, kotimaan matkailu tulee tänä kesänä olemaan hyvin merkittävää.

Teillehän kuuluu hyvää?

– Valitettavasti.