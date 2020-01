Puolangalla sijaitseva Suomen korkein luonnonvarainen vesiputous Hepoköngäs oli vuonna 2019 vilkkaassa käytössä.

Metsähallituksen tilaston mukaan Hepoköngästä kävi ihailemassa 16 600 kävijää.

Hepokönkään aluetta on kehitetty viime vuosina ja sinne on esteetön kulku. Hepoköngäs on helposti saavutettava kohde luonnossa liikkujille.

Lue myös: Syötteen ja Riisitunturin kansallispuistoissa tehtiin uudet kävijäennätykset – kasvua myös muissa kansallispuistoissa