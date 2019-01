Puheenaihe: Tarvitseeko kunnan muistaa luottamushenkilöiden merkkipäiviä?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa luottamushenkilöiden saamiin lahjoihin.

Tyrnävän kunnanhallituksen päätös hankkia valtuuston pitkäaikaiselle puheenjohtajalle 2 841 euron arvoinen ryijy 70-vuotislahjaksi sai aikaan oikaisuvaatimuksia, kun lahjan arvo katsottiin liian suureksi. Oikaisuvaatimusten jälkeen kunta päätti järjestää keräyksen lahjan rahoittamiseksi.

Mutta tarvitseeko kunnan ylipäätään muistaa luottamushenkilöiden merkkipäiviä?

Raadin ratkaisu äänin 4-1: kunnan on sopivaa muistaa luottamushenkilöä merkkipäivänä.

– Juristina vastaan ensisijaisesti, ettei tarvitse. Luottamushenkilöiden merkkipäivien muistaminen on kuitenkin normaali käytäntö ja kuuluu hyviin tapoihin, lakimies Saija Haapalehto Suomen Kuntaliitosta vastaa.

– Oikeudellisesti tarkastellen kohtuulliset merkkipäivälahjat ovat hyväksyttäviä. Suotavaa olisi linjata kunnan käytännöt luottamushenkilöiden ja henkilöstön muistamisista etukäteen, hän lisää.

– Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta. Mielestäni kunnanhallitus tai -valtuusto arvioi ja harkitsee luottamushenkilön lahjan tai muun etuuden hyväksyttävyyden ja asianmukaisuuden tapauskohtaisesti noudattaen tasapuolisuutta, Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila linjaa.

– Arvioitaessa sitä, voiko lahjan antaa ja millainen se on tai että vaikuttaako se tasapuolisuuteen, on otettava huomioon luottamushenkilön asema, luottamushenkilötehtävät kunnassa ja hänen kunnan eteen tekemänsä työ.

– Merkkipäivien huomioiminen on perinteinen, kaunis tapa, jota on syytä jatkaa. Kunnan luottamushenkilöt ovat osa kuntaorganisaatiota, joten on ihan luonnollista huomioida heidän merkkipäivänsä yhtä lailla kuin palvelussuhteessa olevan henkilöstönkin, Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen toteaa.

– Jos joku ei merkkipäiväänsä halua huomioitavan, toivetta tulee kunnioittaa. Oulun kaupungissa luottamushenkilöihin sovelletaan pääosin samoja periaatteita kuin henkilöstön merkkipäivien osalta. Merkkipäivälahjat ovat arvoltaan kohtuullisia. Juhlijallekin lienee tärkeintä huomiointi eleenä. Moni pyytääkin, että lahja annettaisiin hyväntekeväisyyteen.

– Kunnan pitkäaikaista luottamushenkilöä on tärkeää muistaa myös lahjalla, Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen korostaa.

Salmisen mukaan lahjan pitää olla kohtuullinen ja suhteessa kunnan aikaisempiin lahjakäytäntöihin tai kunnan vieraanvaraisuutta ja lahjoja koskevien suositusten tai määräysten mukainen.

– Tässä tapauksessa näyttää siltä, että alunperin kunnan osuus lahjasta oli huomiota herättävän suuri, mikä aiheutti sitten voimakasta arvostelua kuntalaisten taholta. Voisi ajatella siten, että tällaisen lahjan kohdalla olisi ollut hyväksyttävää laajentaa osallistujien joukkoa ja etukäteen mitoittaa kunnan osuus kohtuulliseksi, Salminen pohtii.

– Merkkipäivämuistaminen kuuluu hyviin tapoihin olla kohtelias yhteisössä toimivia henkilöitä kohtaan. Näin kunnassakin, ellei juhlija etukäteen kiellä muistamista, jolloin kieltoa noudatetaan ehdottomasti, emerita kaupunginjohtaja, eri yhteisöjen asiantuntijatehtävissä toimiva Kaarina Daavittila toteaa.

Daavittila muistuttaa, että kunnan toiminnassa noudatetaan kuntalain ohella muun muassa hallintolakia.

– Hyvän hallinnon toteuttamiseksi ja toiminnan käytännön ohjaamiseksi valtuusto päättää kunnan hallintosäännöstä ja kunnan sisäisen valvonnan ohjeesta. Niihin nojaten kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita, joita on myös ohje merkkipäivämuistamisesta.

– Sääntöjen olemassaoloa ja noudattamista vahtivat myös tilintarkastajat. Lahjan rahalliseen arvoon vaikuttaa henkilön toimintavuodet kunnassa, Daavittila lisää.

Mitä mieltä olet siitä, että kunta huomioi luottamushenkilöiden merkkipäivät? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.