Puheenaihe: Tarjoaako hallitusohjelma menestyksen eväitä pohjoiseen? "Aikamoinen ekoteko olisi kaksoisraide Oulusta Seinäjoelle"

Kaksoisraide Ouluun on hyvä. Samalla pitäisi huolehtia myös itäradan rakentamisesta. Paras vaihtoehto itäradalle Kuopion suuntaan on Lahdesta Heinolan kautta Mäntyharjuun. Myös Joensuun suuntaan Helsinki-Porvoo-Kotka-Luumäki on kannatettava. Näin saadaan kapasiteettia laajemmalle ja varayhteyksiä. Itäratojen tukeminen ei ole pois keneltäkään. Ei ainakaan Oulun suunnan radoilta. Logistiikan pitää pystyä käyttämään ja luottanaan kattavaan raideliikenteeseen. Ratikat, laivat, lennot, taksit, sähköpyörät, muut kumipyörät ja muut liikkumismuodot pitää nitoa mukaan. Liikennekeskukset ovat hyviä kehityskohteita. Mitä enemmän on hyvää tarjontaa, niin sitä paremmin teollisuus ja yksityishenkilöt käyttävät raidepalveluja. Lentoliikenteen osalta lyhyissä lennoissa suunta on sähköllä lentämiseen. Mm Norja on asettanut tavoitteeksi jollain aikavälillä kotimaan sisäisen lentoliikenteen hoitamisen sähköllä. Mutta raideliikenne tulee olemaan vahva suurien tavaramäärien ja suurten henkilömäärien nopeassa liikuttelussa. Niin ja raideliikenteessä pitää mahdollistaa vähintään 300 km/h, eurooppalainen raideleveys ja Helsinki - Tallinna tunneli.