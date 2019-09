Puheenaihe: Kansallispuistojen kävijämäärä on kaksinkertaistunut – Sopisiko vaellusreitille pääsymaksu?

Olin just viikon patikoimassa Pallas-Ylläs seudulla. Sielä kulkiessani mietin tuota,että saamme kulkia ilmaseksi joka paikassa tuolla tuntureilla ja olen kyllä valmis maksamaan vapaaehtoisen summan kulustani. Kaikki polut ja kodat sielä on hyviä kulkea ja kunnostettu mahdollisuuksien mukaan. Jos ite valitsee rakkasen polun niin sit on vaikeampaa kulkea,silti mukavaa. Maisemat on niin huikeita,että en ole vieläkään varma ansaitsinko nähdä sitä kaikkea luojan luomaa kauneutta. Siis vapaaehtoinen maksu paikallaan.