Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti tors­tai­na hy­väk­syä YIT Suo­mi Oy:n tar­jouk­sen ra­ken­taa kau­pun­gin kes­kus­taan en­ti­sen Ku­re­na­lan kou­lun ton­til­le si­joit­tu­van Hy­vän Olon Kes­kuk­sen.

Ra­ken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa ensi elo­kuus­sa ja ta­voit­tee­na on saa­da ra­ken­nus käyt­töön elo-syys­kuus­sa 2021. Ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen ura­koit­si­ja vas­taa elin­kaa­ri­mal­lil­la kiin­teis­tön yl­lä­pi­dos­ta 20 vuo­den ajan. Hank­keen kiin­teis­tö­le­a­sing-ra­hoit­ta­jak­si on va­lit­tu Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj.

Noin 9300 ne­li­ön suu­rui­seen ra­ken­nuk­seen tu­le­vat si­joit­tu­maan kaik­ki ny­kyi­sen ter­vey­sa­se­man ja kau­pun­gin­ta­lon ti­lois­sa toi­mi­vat sote-pal­ve­lut. Li­säk­si ra­ken­nuk­ses­sa tu­le­vat toi­mi­maan kir­jas­to, nuo­ri­so- ja työl­li­syy­den hoi­don pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri­toi­min­to­ja. Ra­ken­nuk­seen tu­lee myös au­di­to­rio-, ko­kous- ja lii­ke­ti­lo­ja.

Han­kin­nan ko­ko­nai­sar­vo pal­ve­lu­jak­soi­neen 20 vuo­den ajal­ta on noin 43 mil­joo­naa eu­roa, ky­sees­sä on Pu­das­jär­ven his­to­ri­an suu­rin yk­sit­täi­nen ra­ken­nus­han­ke. Ra­ken­nus­vai­heen in­ves­toin­ti­kus­tan­nuk­sen osuus täs­tä on rei­lut 25 mil­joo­naa eu­roa.

Hank­keen tar­kem­mis­ta yk­si­tyis­koh­dis­ta ja suun­nit­te­lu­rat­kai­suis­ta on lu­vat­tu tie­dot­taa vas­ta han­kin­ta­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen. Kau­pun­gin­val­tuus­to myön­si ko­kouk­ses­saan kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­sel­le val­tuu­det so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­seen, kun­han kaa­voi­tus ja ra­ken­nus­lu­pa-asi­at tu­le­vat pää­tök­seen.