Pudasjärvellä sijaitseva Perhemarket Pertti Heikkinen muuttuu kesän aikana Tokmanniksi

Ei todellakaan! Perhemarketissa on aina ollut mukava käydä ja nimenomaan työntekijät on yksi syy, että siellä on mukava asioida 😊

Ainoa muutostoive olisi, että rautapuoli pienemmäksi ja vaate- ja kodin tekstiilipuoli suuremmaksi. Myös oikea kenkäosasto uuteen kauppaan.

Lahjatavara, askartelu ja paperitavara osastot kannattaisi uudessa kaupassa laajentaa, koska täällä ei ole enää kirjakauppaa eikä Aarrearkkua

Kunnollinen vaateosasto on tärkeä, kun täällä kun ei saa vaatteita muualta kuin M-kaupan pienestä valikoimast ja siellä se vaatehomma on vanhahtavaa tyyliä. Olisi pitänyt päivittää nykyaikaa vastaavaksi jo aikoja sitten