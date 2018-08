Pudasjärvellä paloi noin kaksi hehtaaria metsää, sammutustyöt jatkuvat iltaan saakka

Pudasjärven Tikanpalossa syttyi maastopalo keskiviikkona puolen päivän aikaan. Kari Kuosmanen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo, että palo on saatu rajattua noin kahden hehtaarin alueelle.

Sammutustyöt jatkuvat alkuiltaan saakka.

Tuli levisi metsässä ja kosteikkoalueella. Tikanpalon suunnalla ei ole satanut, ja maasto on edelleen erittäin kuivaa.

– Toivotaan, että sataisi, Kuosmanen sanoo.

Syttymissyystä ei ole tietoa. Kuosmasen on mukaan on mahdollista, että palo on kytenyt alueella jo pitkään.

Palopaikka on Pudasjärven pohjoisosissa lähellä Ranuan rajaa. Paloa on sammuttamassa yhteensä kuusi pelastuslaitoksen yksikköä Pudasjärveltä ja Ranualta.