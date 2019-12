Pudasjärven seurakunnan päätös myydä Liepeen pappila ja Kanttorila ovat herättäneet paljon keskustelua seurakunnassa.

– Asiassa on koettu voimakkaita tunteita varsinkin pappilan säilyttämisen puolesta, seurakunnan talouspäällikkö Timo Niskanen kuvaa.

Toisaalta Niskasen mukaan osa seurakuntalaisista näkee realistisesti, että seurakunnan perustoiminnot on tärkeä turvata.

Seurakunta päätyi myyntipäätökseen tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa. Seurakunnan verotulojen täydennysavustuksen määrä on laskenut noin 120 000 euroa vuositasolla vuodesta 2018 alkaen.

– Kirkkohallitus siirsi Pudasjärven seurakunnan avustuskategoriassa parempiosaisten seurakuntien luokkaan, Niskanen kertoo.

– Haasteena on myös verotulojen lasku pikkuhiljaa, Niskanen lisää.

Pappilan päärakennuksessa on kaksi asuntoa, jotka on vuokrattu seurakunnan ulkopuolelle asuinkäyttöön. Pihapiirissä on myös noin 120-neliöinen väentupa.

– Väentupa on vanha hirsirakennus, jossa pidetään paljon pitoja. Se on arvostettu juhlapaikka, Niskanen kuvaa.

– Olisi hienoa, jos pappila ja väentupa päätyisivät ostajalle, joka jatkaisi sen palvelu- ja matkailukäyttöä, hän lisää.

Pappila on rakennettu vuonna 1844. Pappila ja väentupa ovat suojeltuja rakennuksia, joiden korjaus- ja muutostöihin tulee pyytää museoviraston lupa. Museovirasto puolestaan myöntää korjauksiin avustusta jopa 50 prosenttia.

Seurakunta myy myös Varsitiellä sijaitsevan Kanttorilan, joka on kahden huoneiston rivitalo. Toisessa huoneistossa toimii seurakunnan kirpputori ja toinen huoneisto on ollut asuinkäytössä.

Kirkkoneuvosto ja -valtuusto pitivät perusteltuna luopua pappilasta, väentuvasta ja Kanttorilasta ja kohdistaa voimavarat kirkon, kappelien ja seurakuntakeskuksen ylläpitoon ja korjauksiin.

Kiinteistöt ovat myynnissä avoimella verkkohuutokaupalla julkisen sektorin huutokauppapalvelu Kiertonetissä. Pappilan huutokauppa päättyy 15. tammikuuta ja Kanttorilan 13. tammikuuta.