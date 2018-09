Professori: Kittilän kuntakäräjien syyttäjillä kova työ hankkia näyttö ankarille syytteille

Ennakkotapausluonteen vuoksi tuomioista valitettaneen kaikkiin oikeusasteisiin. Lainvoimaisten päätösten odottaminen kestää vuosia.

Kittilän luottamushenkilöiden kuntakäräjät on paitsi syytettyjen määrän, myös oikeudellisen sisällön vuoksi poikkeuksellinen prosessi.

– Syyttäjillä on kova työ näyttää syytteet toteen, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Tolvanen perustaa arvionsa siihen, että Oulun kihlakunnansyyttäjä on nostanut rankimmat mahdolliset virkarikossyytteet eli syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä 27 luottamushenkilöä ja yhtä valmisteluasiakirjoja tehnyttä henkilöä vastaan.

– Esteellisyydestä on helppo hankkia näyttöä, mutta näissä tapauksissa syyttäjien on haettava näyttö syytettyjen tarkoituksellisesta toiminnasta kunnallisista päätöksistä. Lisäksi syytteissä on kyse korotetusta tahallisuusvaatimuksesta. Syyttäjän on kyettävä näyttämään, että päätökset on tehty hyödyn hankkimiseksi tai toisen vahingoittamiseksi, sanoo Tolvanen.

Tahallisuuden ja tuottamuksellisuuden tunnusmerkkien arvioiminen kunnallisessa päätöksenteossa ei ole aivan yksinkertaista, koska vastaavia tapauksia ei oikeuskäytännössä juuri ole.

Tolvanen uskookin, että tuskin osapuolet tyytyvät ensimmäisen oikeusasteen päätöksiin.

– Tulossa on pitkä oikeusprosessi ja se on tietysti vahingollinen kunnalle, kävi siinä miten kävi, sanoo Tolvanen.

Nimekkäitä juristeja molemmilla puolilla

Oikeudenkäynnissä on mukana nimekkäitä asianajajia molemmilla puolilla. Osaa syytetyistä luottamushenkilöistä puolustaa Kari Uoti. Uoti on blogikirjoituksissaan ottanut voimakkaasti kantaa Kittilän tapahtumiin.

Osalla luottamushenkilöistä puolustusasianajajana on Jari Korhonen, joka puolusti aiemmin tänä kesänä samaan tapahtumaketjuun kuuluvassa oikeusjutussa Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaarta. Palosaarta syytettiin luottamusaseman väärinkäytöstä.

Kittilän kunnanjohtajalla Anna Mäkelällä on asianajajana John-Henrik Spåre DLA Piper lakiasianajotoimistosta. Spåre on erikoistunut ajamaan juttuja vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Hän toimi yhden Aarnio-jutussa syytteessä olleen poliisimiehen puolustusasianajajana.