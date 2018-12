Presidentti myönsi arvonimiä kuudelle pohjoissuomalaiselle – katso arvonimien saajat

Voi pyhäjysähdys tätä Populismia (latinan sanasta populus, ’kansa’) on politiikan tyyli tai löyhä poliittinen ideologia, jonka eri muotoja yhdistää ennen kaikkea tavallisen, puhtoisen kansan ja korruptoituneen eliitin kahtiajaon korostaminen. Populistit tavoittelevat kansansuosiota usein kansankiihotuksellisin keinoin Valtio harrastaa yhdenvertaisasemaa loukataan,täälä kukaa sen tärkempi kuin väestö.Tämä on esimerkki Suomessa mitä tarkoitetaan Populismilla monia ilmenemismuotoja. Se voi olla arvoiltaan sekä talouspainotuksiltaan oikeistolaista tai vasemmistolaista. Populistit korostavat usein ja vastustavat eliitin lisäksi pluralismia. sitä populismia.Hävekkää jo'Väestö on tasa-arvoista olise hitsari tai Arkkipiispa..:)))Puskin Itä-rajalta