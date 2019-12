Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) otti sunnuntaina kuvapalvelu Instagramissa kantaa Viron sisäministerin aloittamaan "myyjätyttö"-kohuun vanhalla kuvalla ja viestillä: kaikki työ on tärkeää. Kuvassa hän poseeraa tonttupuku päällä Joulupukin pajakylässä Napapiirillä.

Kulmuni puolusti päivityksellään pääministeri Sanna Marinia (sd.), joka joutui viime viikonloppuna viron sisäministeri Mart Helmen hampaisiin. Helme sanoi radiohaastattelussa, että Marin on pääministeriksi noussut "myyjätyttö". Hän myös päivitteli, että "joistain muistakin katuaktivisteista ja kouluttamattomista ihmisistä on tullut hallituksen jäseniä".

32-vuotiaan Kulmunin viesti on, että kaikki työ on tärkeää. Hän muistutti, että jokaisella on ensimmäisiä kesätyöpaikkoja ja tehtäviä, joita on hoitanut opiskeluiden ohessa.

– Minun alkuaikojeni työhistoriaa löytyy niin 4H:sta, Hesburgerista kuin Joulupukin Pääpostista, Napapiiriltä. Jokaisesta työtehtävästä nautin & niissä viihdyin.

Postitontulla näköalapaikka Lapin matkailun kasvuun

Kulmuni kertoo törmänneensä vanhaan tonttukuvaan joulun alla sattumalta.

– Postitonttuna näki, millainen mahdollisuus matkailu on Lapille ja koko Suomelle. Työ oli kansainvälistä ja työpaikka (postikonttorissa) ihana!

Lopuksi hän totesi, että kaikki työ on arvokasta.

– Ollaan ylpeitä suomalaisesta työstä ja tehdään sitä edistäviä päätöksiä, hän totesi vielä ennen hyvän joulun toivotuksia.

