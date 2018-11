Porokolarien määrä halutaan puolittaa – Porokellolle halutaan lisää toimijoita

Porokello on kännykällä toimiva varoitusjärjestelmä, jossa kuljettaja saa liikenteessä nopeasti tiedon tiellä liikkuvista poroista. Sovelluksen on ladannut yli 60 000 suomalaista autoilijaa, ja järjestelmä on antanut käyttäjille lähes 350 000 porovaroitusta.

Lapin liitto ja OP liittyvät ensi vuoden alusta mukaan kehittämään ja rahoittamaan Pohjois-Suomessa tiellä liikkuvista poroista varoittavaa Porokello-sovellusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on puolittaa porokolareiden määrä, edistää liikenneturvallisuutta ja vakiinnuttaa Porokellon toiminta.



- Porokellon tulevaisuuden kannalta on myös tärkeää saada lisää rahoittajia mukaan toimintaan, toteavat ylijohtaja Jaakko Ylinampa ja maakuntajohtaja Mika Riipi.



Porokello-sovellus toimii niin, että varoituksia tekevät tiellä liikkuvat ammattiautoilijat ja muut rekisteröityneet käyttäjät havaitessaan poroja. Tiedot ovat muiden tielläliikkujien käytössä välittömästi Porokello-sovelluksessa ja V-Traffic -palvelua käyttävissä navigaattoreissa.

Porokellon kehittäminen jatkuu vuonna 2019 OP:n ja Maaseuturahaston rahoituksella.