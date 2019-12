Porokello-sovellus on ladattu jo 90 000 kertaa ja porovaroituksia on annettu yli 180 000 – sovellus jatkaa toimintaansa yritysvetoisena

Porokello-sovelluksen kautta on annettu jo yli puoli miljoonaa porovaroitusta. Tänä vuonna varoituksia on annettu reillut 180 000. Käyttäjiä sovelluksella on yli 90 000.

Porokello jatkaa nyt toimintaansa yritysvetoisena. Se siirtyy kemijärveläisen Paikkatieto Online Oy:n omistukseen. Pohjola Vakuutus jatkaa edelleen suurimpana yhteistyökumppanina.

Tänä vuonna Porokello on toiminut Lapin Liiton hallinnoimana EU:n maaseuturahaston tutkimus- ja kehityshankkeena. Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa.



Porokellon rekisteröityneet käyttäjät ovat pystyneet kesästä asti tekemään itse porovaroituksia. Siihen asti käyttäjät olivat vain pystyneet vastaanottamaan ammatikseen autoa ajavien varoituksia.

– Olemme saaneet kesäkuun jälkeen yli 5000 uutta rekisteröitynyttä varoittajaa, joiden avulla on annettu yli 180 000 porovarotusta pelkästään tämän vuoden aikana, kertoo Porokellon projektipäällikkö Eliisa Lintula.

Jokainen varoitus on voimassa puoli tuntia ja sen vastaanottaa alueen muut Porokellon käyttäjät.

– Palaute käyttäjiltä on ollut todella positiivista. Lokakuun käyttäjäkyselyn mukaan jopa 99 prosenttia käyttäjistämme suosittelee sovellusta myös muille tiellä liikkujille, Lintula toteaa.