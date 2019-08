Porokello-sovelluksen ilmoittajien määrä on kasvanut 2500:lla alle kahdessa kuukaudessa – elokuussa poroja on vilkkaasti tiellä, mikä näkyy myös piikkinä kolaritilastoissa

Yksityishenkilöt ovat voineet ilmoittaa porohavainnoistaan Porokello-sovelluksella kesäkuun 29. päivästä lähtien. Vuodesta 2017 lähtien toimineeseen sovellukseen on tullut sen jälkeen 2500 uutta rekisteröinyttä ilmoittajaa ja luku kasvaa tasaiseen tahtiin, kertoo Porokello-hankkeen projektipäällikkö Henna Nurminen.

Poroilmoitusten määrä on kasvanut samaa tahtia ilmoittajien määrän mukana.

– Heinäkuussa meille tuli ennätysmäärä varoituksia, kun verrataan aikaisempiin vuosiin. Siinä mielessä ollaan tyytyväisiä varoitusten määrä on kasvanut, Nurminen sanoo.

Nurminen kertoo, että sovellus on ladattu 70 000 puhelimelle. Tällä hetkellä päivittäisiä käyttäjien määrä vaihtelee 800–900 käyttäjän välillä. Kehittäjien tavoitteena olisi nostaa päivittäisten käyttäjien luku tuhanteen.

Kehittäjät seuraavat varoitusten määrää tietyillä alueilla vuosikvartaaleittain. Nurminen kertoo itse pitävänsä sovellusta silmällä päivittäin ja huomanneensa, että ilmoitusten määrä on kasvanut erityisesti Koillismaalla ja koillis-Lapissa.

– Nyt kaivattaisiin enemmän varoituksia valtatie 21:lle, joka kulkee Torniosta pohjoiseen Kilpisjärveä kohti. Se on sellainen alue, jolla ei meidän huhtikuussa julkaisemamme vaikuttavuustutkimuksen mukaan ole vielä tarpeeksi varoituksia kolarimäärään nähden.

Porokello julkaisi huhtikuussa tutkimuksen sovelluksen vaikuttavuudesta porokolareihin. Tutkimuksessa havaittiin, että riittävä varoitusten määrä näkyy huomattavana laskuna porokolareiden määrässä.

Yksityishenkilöt ovat voineet ilmoittaa porohavainnoistaan Porokello-sovellukseen kesäkuun 29. päivästä lähtien. Vuodesta 2017 lähtien toimineeseen sovellukseen on tullut sen jälkeen 2500 uutta rekisteröinyttä ilmoittajaa. KUVA: Lapin ely-keskus / Porokello-projekti

Tutkimuksessa nousi esille myös, että porokolarit olivat vähentyneet erityisesti valtatiellä 20 Kuusamon ja Oulun välillä. Henna Nurmisen mukaan jopa 63 prosenttia annetuista varoituksista tapahtuu kyseisellä tieosuudella, jolla kulkee paljon ammattiliikennöitsijöitä.

Elokuussa poroja on normaalia enemmän liikkeellä. Paliskuntain yhdistyksen mukaan tähän vaikuttavat porojen liikkuminen kesälaitumilta syyslaidunalueilleen sekä metsästyskauden käynnistäminen. Henna Nurmisen mukaan tämä näkyy piikkinä porohavaintojen ja -kolarien määrissä.

– Niin sanottu "sesonki" porokolarien suhteen alkaa heinäkuussa ja elokuussa on ensimmäinen piikki kolarien ja varoitusten määrissä. Toinen kolaripiikki on marraskuussa: silloin on pimeää ja tiellä olevia poroja ei havaita niin helposti, mihin yhdistyy myös liukkaus ja porojen vaellus talvilaitumille, Nurminen kertoo.

Nurmisen mukaan porohavaintojen tekijöiksi rekisteröityneiltä yksityishenkilöiltä tullut palaute on ollut erittäin positiivista. Ihmisillä on halu auttaa ja varoittaa muita tiellä liikkujia, ja säästää samalla porojen henkiä, hän summaa.