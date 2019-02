Esa Törrön omistama ja Janne Alatalon ajama huippuporo Velemu aloitti Poro Cupin räväkästi Rovaniemellä Mäntyvaarassa. Pudasjärveltä jo perjantaina kisapaikalle saapunut Velemu väläytti heti lauantain alkuerässään vauhtivarojaan, sillä se oli lähtönsä nopein tuloksella 1.16,280.

Sunnuntain välierässä Velemu jatkoi vakuuttavaa menoaan. Finaalissa nähtiin lopulta ankara taisto voitosta, mutta Velemu piti hallitsevan porokuninkaan Tulimuksen niukasti takanaan.

– Loppukaarteessa pääsin hieman irti muista, ja siinä vaiheessa tuntui, että olen voittajaporon ohjissa, ajaja Janne Alatalo kommentoi.

– Velemu on tainnut saada nimensä omistajansa Esa Törrön luonteen mukaan, sillä hän on vielä poroakin velmumpi kaveri. Siitä ei pääse mihinkään, että Velemu on lahjakas, kunhan se malttaa keskittyä olennaiseen. Tunnelma maalissa oli kieltämättä mahtava, kun kausi käynnistyi näin hienosti.

Suojasää teki molempina päivinä olosuhteista haasteelliset suksihuollolle, mutta Alatalon välineet pelasivat yhtä hyvin kuin porokin. Hannu Krupulan kestomenestyjä Mellakka oli viikonlopun nopein lauantain alkueränsä tuloksella 1.16,193, mutta finaalilähdössä se kangistui Velemun prässin alla neljänneksi.

Viikonloppuna Poro Cup jatkuu ME-radalla Yli-Iin Kierikissä. Taso on tänä vuonna niin kova, että huippuolosuhteissa Timon Tumman tulos 1.13,01 saattaa olla vaarassa.

Tulokset:

Kuuma sarja A-finaali

1. Velemu 1.17,520

2. Tulimus 1.17,603

3. Salma 1.18,241

4. Mellakka 1.18,390

5. Silver 1.18,775

6. Juurakko 1.18,906