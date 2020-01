Poliisi varoittaa ulkomaalaiseksi sotilaaksi esittäytyvistä romanssihuijareista – huijanneet lappilaisilta tuhansia euroja sosiaalisen median ja seuranhakupalvelujen kautta

Poliisi on saanut lyhyen ajan sisällä useampia ilmoituksia romanssihuijauksista Lapissa. Lapin poliisi kertoo huijauksien lähteneen liikkeelle useimmiten Facebookin, Messenger-pikaviestipalvelun tai jonkin internetin seuranhakupalvelun kautta.

Useissa tapauksista ulkomaalaiseksi sotilaaksi esittäytynyt henkilö on lähestynyt suomalaista naista romanttisessa mielessä. Yhteydenpidon edetessä rakastuneeksi itseään väittävä mies on pyytänyt rahaa matkustaakseen nettirakkaansa luo Suomeen. Kun huijari on saanut rahat, hänelle on tullut yllättäviä esteitä, joihin hän on tarvinnut lisää rahaa.

Virkavalta huomauttaa, että yhteyttä ottaneiden profiilit ovat tekaistuja ja niiden taustalla epäillään olevan tosiasiassa kansainvälisiä ammattirikollisia. Tekijöiden tapauksista saama rikoshyöty on vaihdellut muutamasta tuhannesta lähes sataan tuhanteen euroon.

Rahansiirrot on tehty useiden ulkomaisten pankkien kautta, jolloin rikollisten jäljittäminen ja vastuuseen asettaminen on mahdotonta.

Poliisi on julkaissut verkkosivuillaan oppaan epärehellisen nettirakkaan tunnistamiseksi. Kansalaisia kehotetaan valppauteen ja ilmoittamaan lappilaisille tapahtuneista romanssihuijauksista osoitteeseen rikostorjunta.lappi(at)poliisi.fi.