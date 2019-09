Poliisi valvoi raskasta liikennettä Lapissa: Kuudesta autosta löytyi manipulointijärjestelmä – lisäksi neljä muuta ajoneuvoa ajokieltoon

Valvonnan puutteen vuoksi nyt varmasti yli puolessa €5 päästöluokan kuorma-autoissa on AdBlue ohitus laitteisto. Valvonta ollut vuosikausia minimaalista ja kiinnijäämistä ei ole tarvinnut pelätä. Tämä osaltaan myös valvovan viranomaisen aiheuttamaa. Onneksi nyt aloitettu tarkastukset. Hintaa pakokaasujärjestelmien toimintakuntoon laittamiseksi tulee tuhansia euroja, mutta yrittäjä on nämä rahat säästetty moninkertaisesti manipulointi laitteilla. Nyt on siis maksun aika ja rehelliset yrittäjät saavat hieman tasoitusta liiketoimintaan.