Poliisi tutkii useita Torniossa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtuneita anastuksia ja niiden yrityksiä

Poliisia tutkii useita Torniossa keskiviikon ja torstain välisenä yönä 26.-27. kesäkuuta tehtyjä rikoksia Torniossa, poliisi tiedottaa.

Länsipohjankatu 16 kohdalla olevalle työmaalle on yritetty murtautua 2. kerroksen ikkunan kautta. Tekijä on tullut mahdollisesti häirityksi, sillä teko on poliisin mukaan jäänyt kesken.

Samaisena yönä on murtauduttu edellä mainitun työmaan välittömässä läheisyydessä olevan omakotitalon autotalliin osoitteessa Hannulankatu 5. Sieltä on anastettu pieni määrä omaisuutta.

Edelleen samana yönä kello neljän aikaan on Laivaniementiellä yritetty anastaa omakotitalon autotallista moottoripyörää. Talonväki on havainnut tilanteen ja tekijä ioli joutunut hylkäämään anastamansa moottoripyörän lähistölle ojan penkalle.

Kaikista edellä mainituista asioista mahdollisia havaintoja tehneitä pyydetään olemaan yhteydessä Meri-Lapin tutkintaan puhelimitse arkisin kello 10–14 0295 466 156 tai sähköpostilla meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi