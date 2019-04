Poliisi selvittelee Nivalassa asuinalueella sunnuntaina tapahtunutta yhteenottoa – kaksi henkilöä otettu kiinni

Poliisi tutkii sunnuntaina illalla Nivalassa sattunutta välikohtausta. Tilanteeseen hälytettiin johtokeskuksen mukaan useita partioita. Silminnäkijän mukaan poliisiautoja oli asuintalon luona Nivalan keskustan tuntumassa.

Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on tapahtumista vielä vaitonainen, mutta kertoo, että tilanteessa "nuoret ovat ottaneet yhteen".

Piispasen mukaan tapahtumia tutkitaan ainakin törkeänä kotirauhan rikkomisena. Kaksi henkilöä on otettu kiinni.

– On väitteitä, että siinä on ollut puukkoja mukana. Selvittelemme, mitä oikein on tapahtunut.

Piispanen ei ota vielä kantaa siihen, montako ihmistä tilanteeseen on osallistunut tai onko tilanteessa käytetty väkivaltaa.