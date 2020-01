Poliisi sai valmiiksi esitutkinnan Kajaanin pontikankeittäjästä – Vuolijoella valmistettiin pontikkaa yhteensä noin 100 litraa kevään 2018 ja syksyn 2019 välisenä aikana

Siellä on "poika" porissut...

Kyllä enemminkin "kulttuuripalkinnon" paikka, kuin rosiksen.

Eikös viina ole jo sen verran halpaa, että tuleeko itse tehty nyt sen halvemmaksi?

Taitaa olla vanhojen miesten periaatteita ... keitellä itse.

Lähinnä terveys syyt nousevat pintaan, epäpuhdas ponu kun on tunnetusti vaarallista.

Jos on taito hyppysissä ja kivihiilisuotimet puhtaat, niin jalon, seko-känninhän pontikasta kyllä saa.

En kyllä itse koskaan ole maistanut ponua, joka ei lemuaisi koulun kopiokoneelta, siis 60-luvun koulun kopiokoneelta