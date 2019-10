Rovaniemellä on lyhyen ajan sisällä tapahtunut useita tulipaloja, joissa roskakatoksia on sytytetty palamaan.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Ruokolammentiellä paloi roskakatos. Myös tiistai-iltana Väinämöisentiellä roskakatoksen lehdenkeräyslaatikko oli syttynyt palamaan. Paikalle tulleet onnistuivat estämään palon leviämisen ja pelastuslaitos kävi suorittamassa loppusammutuksen.

Viimeisin tihutyö tapahtui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Lehtikarintiellä, jossa paloi roskakatos. Palosta aiheutui vaurioita myös autoihin ja piha-aitaan.

Rovaniemellä on noin puolentoista viikon aikana tapahtunut yhteensä kuusi tulipaloa, joissa on poltettu roskakatos tai -laatikoita. Paloista on tehty rikosilmoitukset.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijähavaintoja tapahtumista. Näitä voi ilmoittaa Rovaniemen poliisille sähköpostitse osoitteeseen rovaniemi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikaan numeroon 0295466250.