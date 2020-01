Poliisi pyytää havaintoja Rovaniemellä kadonneesta 16-vuotiaasta Saana Vittikkosta.

Lapin poliisilaitoksen mukaan Vittikko on noin 155 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on mustat puolipitkät hiukset. Hänellä on kasvoissa nenä- ja huulilävistyksiä.

Vittikko asuu Rovaniemellä, eikä ole palannut asuinpaikkaansa maanantain 13. tammikuuta jälkeen. Hänen uskotaan liikkuvan Rovaniemen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot tästä suoraan hätäkeskukseen.