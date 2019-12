Poliisi pyytää havaintoja 16-vuotiaasta Teemu Impiöstä. Impiö on noin 180 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on tummat hiukset. Päällään hänellä on mahdollisesti vaellushousut, ruskea anorakki, flanellipaita, lippalakki sekä turvakengät.

Havainnot pyydetään soittamaan suoraan hätäkeskukseen numeroon 112. KUVA: Poliisi

Impiö on lähtenyt Rovaniemeltä perjantaina 29. marraskuuta ja liikkuu mahdollisesti Raanujärven ja Rovaniemen alueilla.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot Impiöstä suoraan hätäkeskukseen 112.