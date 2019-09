Kolarin Äkäslompolossa on kuluneen syksyn aikana löydetty kaksi kuollutta poroa, joita on ilmiselvästi ammuttu, kertoo poliisi tiedotteessa. Porot on löydetty Kaulavaaran alueelta Sivulantien varresta.

Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan paikalliselle poliisille tai hälytyskeskukseen numeroon 112.