Poliisi paljasti salakuljetusrikoksen: Yli 120 kiloa nuuskaa kuskattiin Haaparannalta Tornion kautta Pohjois-Karjalaan

Keskusrikospoliisi on paljastanut ja tutkinut nuuskan salakuljetusta ja välittämistä koskevaa rikoskokonaisuutta.

Poliisi epäilee viisikymppisen miehen salakuljettaneen ja toimittaneen eteenpäin suuren määrän nuuskaa viime syys- ja lokakuussa.



Esitutkinnan mukaan mies on ostanut nuuskat Ruotsista Haaparannasta ja salakuljettanut ne kolmella erillisellä matkalla Tornion kautta Pohjois-Karjalaan.



– Salakuljetettua nuuskaa on ollut esitutkinnan mukaan yhteensä yli 120 kilogrammaa. Kyseisen nuuskamäärän tupakkavero on noin 46 000 euroa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Timonen Keskusrikospoliisista.



Miehen epäillään toimittaneen pääosan nuuskasta Helsingissä asuvalle vuonna 1998 syntyneelle miehelle. Miehet ovat olleet tutkinnan aikana pidätettyinä. Heidän lisäkseen kokonaisuudessa epäiltyinä on myös kolme vuosina 1976, 1986 ja 1997 syntynyttä miestä.



Rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat muun muassa törkeä veropetos, salakuljetus ja laiton tuontitavaraan ryhtyminen.



Poliisi takavarikoi tutkinnan aikana rikoshyötynä 13 000 euroa käteistä rahaa sekä noin 20 kilogrammaa nuuskaa.

Kokonaisuus tuli ilmi erään toisen esitutkinnan yhteydessä.



Esitutkinta on valmistunut, ja asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.