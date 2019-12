Poliisi nappasi rosvot Kajaanissa – jäivät kiinni varastetun peräkärryn kanssa, jonka kyydissä oli varastettuja pyöriä

Kajaanin poliisi sai ilmoituksen tiistaina 3. joulukuuta kahdesta erillisestä ajoneuvoihin kohdistuneesta varkaustapauksesta.

Volvo-merkkisestä ajoneuvosta oli anastettu molemmat sivupeilit, pyyhkijänsulat, edessä ollut rekisterikilpi, keulassa ollut ajoneuvon merkki-logo ja LED-mallinen lisävalo.

Toisessa tapauksessa oli Skoda-merkkisestä ajoneuvosta anastettu myös edessä ollut rekisterikilpi sekä LED-mallinen lisävalo.

Poliisi tavoitti samalta alueelta puolenpäivän jälkeen ilmoituksen perusteella hankeen kiinnijuuttuneen peräkärryllisen ajoneuvon.

Poliisipartion saapuessa paikalle ajoneuvon apukuljettajan paikalla oli istunut yksi mieshenkilö. Ilmoittajan mukaan autoa kuljettanut henkilö oli poistunut paikalta ennen poliisin paikalle saapumista.

Peräkärry selvisi anastetuksi ja sen kyydissä oli erinäinen määrä anastetuksi epäiltyä tavaraa muun muassa useita polkupyöriä. Autoon tehdyssä paikanetsinnässä löytyi myös Volvo-merkkisestä autosta anastettua omaisuutta.

Apukuljettajan paikalla istunut joensuulainen mieshenkilö otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä useisiin omaisuusrikoksiin liittyen tapahtumapaikalla. Kuljettajana toiminut kontiolahtelainen mies saatiin kiinni myöhemmin iltapäivällä vapaalla olleen konstaapelin havainnon perusteella Huuhkajanvaarasta.

Kyseinen henkilö oli liikkeellä anastetulla polkupyörällä poliisipartion tavoittaessa hänet.

Molemmat kiinniotetut noin 30-vuotiaat miehet ovat poliisin vanhoja tuttuja ja heitä epäillään omaisuusrikoksien ohella myös huumausaineen käyttörikoksista.

Poliisi pyytää henkilöitä, joilta on mahdollisesti kadonnut polkupyörä tapahtuman aikavälillä olemaan yhteydessä poliisiin. Esitutkinnassa on selvinnyt, että polkupyöriä on viety muun muassa Kajaanin rautatieasemalta.