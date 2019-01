Poliisi myöntää: Levin joukkotappelun selvittämiseen niukasti eväitä, joukkio liukeni ravintolasta ennen partion ehtimistä paikalle

Poliisilla on nihkeästi eväitä selvittää, mitä Levillä sijaitsevassa ravintolassa puhjenneesssa joukkotappelussa oikeastaan tapahtui viime perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Poliisi antoi viikonvaihteessa niukan tiedotteen, jonka mukaan saksalaisten ja hollantilaisten miesten porukat ottivat yhteen toistensa ja ravintolan järjestyksenvalvojien kanssa sillä seurauksella, että ainakin yksi järjestyksenvalvoja sai poliisin tietojen mukaan melko lieviä vammoja.

Tilanne rauhoitettiin paitsi puhumalla, myös järjestysmiesten kaasusumutteen avulla.

Mediatietojen mukaan kyse oli ravintola Ihkusta Levillä.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Kirsi Huhtamäki Kittilän poliisista kertoo keskiviikkona, että tapauksen tutkintaa jatketaan, vaikka se melkoisen hankalaa onkin.

Perusongelmana tapahtumien ja epäiltyjen selvittelyssä on, että nujakkaan osallistuneet porukat ehtivät liueta paikalta ennen kuin poliisipartio ehti paikalle.

Poliisin resurssit Lapissa ovat nykyään tunnetusti niukat ja ajomatkaa kertyy.

– Partio oli toisella päällekkäisellä tehtävällä, joka priorisoitiin tätä tärkeämmäksi, Huhtamäki kertoo.

Enää ei ole selvää sekään, että kyse oli hollantilais-saksalaisesta maaottelusta. Tieto kansalaisuuksista perustui järjestyksenvalvojien arvioon. Se arvio on pysynyt, että rytäkkään osallistui noin 15-20 miestä.

– On mahdollista, että he olivat muista Keski-Euroopan maista. Alueella on nyt paljon ulkomaisia turisteja. Hyvin hankala tätä on selvittää. Vaikka silminnäkijöitäkin olisi paljon, ne ovat toisen käden tietoja, Huhtamäki sanoo.

Esimerkiksi Ilta-Sanomille puhuneet, silminnäkijöiksi ilmoittautuneet henkilöt kertoivat, että alkoholia oli lumiaktiviteettien jälkeen nautittu ja oikeastaan kyse oli järjestysmiehen kanssa käydystä suukovusta, joka oli eskaloitunut isomman joukon hyökkäykseksi.

Huhtamäki ei vahvista mitään tällaisia tietoja.

Rikosilmoitus nujakoinnista on kirjattu nimikkeillä pahoinpitely ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen.

Huhtamäen mukaan tapaus ei ole niin sanotusti taputeltu, vaan poliisi selvittelee edelleen tappelua ja sitä, kuinka vakava tilanne oli. Myös valvontakameroihin mahdollisesti ikuistunutta materiaalia tutkitaan.